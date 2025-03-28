Nisa Sude Demirel kimdir? Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel neden gözaltına alındı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane'deki protestoları ve üniversite boykotlarını takip eden Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel, şafak baskınıyla gözaltına alındı. Peki, Nisa Sude Demirel kimdir? Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel neden gözaltına alındı?

Nisa Sude Demirel kimdir? Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel neden gözaltına alındı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 08:58

Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel, sabahın erken saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındı. Peki, Nisa Sude Demirel kimdir? Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel neden gözaltına alındı?

NİSA SUDE DEMİREL KİMDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel bu sabah saat 6.00 sıralarında evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Demirel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü.


Etiketler: #Evrensel Gazetesi #gözaltı #Nisa Sude Demirel

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