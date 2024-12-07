Özel eğitim kurumunda skandal! Yüzde 90 engelli çocuk, öğretmenleri tarafından darbedildi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:36

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki özel bir eğitim ve uygulama okulunda, yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin (10), öğretmenleri tarafından darbedildiği iddiası infial yarattı. Çocuğun annesi Özlem Ö., oğlunun vücudundaki morluk ve çizikleri fark ettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde; öğretmenlerden M.Y.’nin E.A.Ç.’nin ayağına bastığı, Z.B.’nin ise çocuğun kulağını çektiği görüldü. Diğer öğretmenlerin de çocuğun saçından ve kollarından tutarak müdahalede bulunduğu tespit edildi. Savcılık, görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine ve görüntüde yer alan öğretmenlerle okul müdürünün ifadelerine başvurulmasına karar verdi.

Otizmli çocuğun babası Enver Ç., ilçede başka özel eğitim kurumu olmadığı için oğlunun hâlâ aynı okulda eğitim gördüğünü belirterek, "Çocuğumun darbedildiğini üzülerek gördük. Eğitim alması için gönderdiğimiz okulda bu olayın yaşanması bizi derinden yaraladı. Soruşturmanın tamamlanmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz," dedi.

Olayla ilgili idari soruşturmanın da başlatıldığı, öğretmenlerin sınıflarının değiştirildiği öğrenildi. Soruşturma süreci devam ediyor.