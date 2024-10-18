Öğrenci pansiyon fiyatlarına büyük zam yolda! Özel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim okulları...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:08

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:13

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda yüzde 40 zam yapılacak.

Yeni belirlemelere göre, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının pansiyon ücretleri 39 bin TL, özel eğitim okullarının ücretleri 52 bin 750 TL, mesleki eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri ise 43 bin 750 TL olarak belirlendi.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının pansiyon ücretleri gelecek yıl 39 bin TL'ye yükselecek. Mesleki-teknik okullar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında yer alan okulların pansiyon ücretleri 43 bin 750 TL olarak tespit edildi.

Özel eğitim okullarındaki ilköğretim pansiyon ücretleri de 52 bin 750 TL olacak. Bu düzenlemeyle pansiyon ücretlerinin geçen yıla oranla yüzde 40 zam yapılması öngörülüyor.

2025 yılı için belirlenen pansiyon ücretleri şu şekilde:

İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları): 39.000 TL

Özel Eğitim Okulları: 52.750 TL

Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, İmam Hatip Liseleri): 39.000 TL

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar): 43.750 TL