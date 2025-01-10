Özel halk otobüsü göçüğe düştü: 'Yer yarıldı da içine düştük'
Adana'da içme suyu ana hat borusunun yüksek basınç sonucu patlaması sonrası yolda oluşan göçüğe düşen, içerisinde yolcuların da bulunduğu özel halk otobüsü hasar gördü.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın altından geçen içme suyu ana hat borusu, yüksek basınç sonucu patladı.
Bulvar kısa süre içinde suyla kaplandı. Bu sırada içindeki yolcularla bulvarda ilerleyen Veli Bala yönetimindeki 01 J 0153 plakalı özel halk otobüsünün sol arka kısmı, yolda oluşan göçüğe düştü.
"YER YERILDI DA İÇİNE DÜŞTÜK"
Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Suyu gördüğünü ancak göçüğü fark edemediğini söyleyen şoför Bala, "Sanki yer yarıldı da içine düştük gibi bir şey oldu. Verilmiş sadakamız varmış, daha da kötü olabilirdi" dedi.
Belediye ekipleri bölgeye gelen suyu keserken otobüs ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.
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