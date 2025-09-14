Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özel harekatın 'kuyumcu' nöbeti: 10 milyon euro haraç istenince devriyeye başladılar

14.09.2025 15:30:00
DHA
Bursa’da suç örgütü üyeleri, tarihi Kapalıçarşı’da dükkanı bulunan kuyumcuyu tehdit edip 10 milyon euro haraç istedi. Kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dükkanın bulunduğu çarşıda özel harekat polisleri önlem aldı.

 

Bursa'da, günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı’da dükkanı bulunan kuyumcuyu arayan suç örgütü üyeleri iddiaya göre 10 milyon euro haraç istedi.

Çete üyeleri, kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basacaklarını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine kuyumcu, polise başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun dükkanının bulunduğu çarşıda da önlem aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, çarşının giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda nöbet tutup devriye gezmeye başladı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

