Google’a “Türkiye’de bilgisayar tamircileri odası var mı?”, “Bilgisayarcılar sendikası var mı?” diye soracaktım. Karşıma Avira çıktı. “Bağlantınız gizli değil!” diye posta koyup izin vermiyor. Yahu Avira kardeşim ben bu bilgisayar meredini 2000 yılından bu yana 25 yıldır kullanıyorum, böyle bir yasakla ilk kez karşılaşıyorum.

Bilgisayarcılar odası ya da sendikası varsa, “Bilgisayar tamircileri ya da uzmanları mesleklerini nasıl icra ediyorlar?” diye soracaktım onlara. Bana soru sordurmuyorsun! Ben de seni protesto ediyorum. Çünkü benim mesleğimi yapmama engel oluyorsun!

Şu anda İstanbul’da değilim, bir köydeyim. “Köy” dediysem bağlı olduğu ilçede, büyük kentlerde olanın fazlası var. Bu ilçeyi 1960’larda keşfedenlerden biriydim, şimdi 25-30 yıldır semtine uğramıyorum, yoldan geçerken uzaktan görüyorum.

2000 yılından bu yana bilgisayar kullanıyorum. Bu yıl meret makine sorun çıkardı. Google’a girip bir bilgisayarcı adresi buldum. Bilgisayarımı ona götürürken Ülker de kendi bilgisayarını yanına aldı. Bilgisayarcının kapısında dehşetli cazip bir tabela vardı.

Uzman bilgisayarcı gözlüğünü takıp bilgisayarın arka kapağını açtı, “Hımmm!” diye mırıldandı ve “Bunun pili şişmiş, patlamak üzere” dedi. “O zaman değiştirin” dedim. Hediyesi 3 bin 500 TL imiş. “Tamam!” dedim. Ülker’inkine baktı. Onun da meğer pili şişmiş. O da 3 bin 500 TL. Etti mi 7 bin TL? Etti! Bilgisayarın sağlık muayenesi için 800 TL. Bilgisayarcı neyi düzeltti bilmiyorum ama eve gidince iyice su koyverdi. Bir daha götürdüm “Yanlış bir yere basmışsınız!” dedi. Kendisine 25 yıldır bilgisayar kullandığımı söyledim. Bilgisayarı oradan buradan kurcaladı ve elime verdi. Bir türlü iyileşmedi. Bunun üzerine eve bir başka bilgisayar uzmanı (!) çağırdım. O da uzmanlığını yaptı ve 2 bin TL aldı. Sonunda, yazımın sonunda yer alan sorunlar kaldı. Şu anda, ekranın soluna Avira diye bir musibet yerleşti gitmiyor. Makineyi kapatacağım.

Sonunda değerli okurlar, Cumhuriyet’in yazıişlerine başvurdum: Bilgisayar tamircilerine kim ruhsat veriyor? Herhangi bir sertifika ya da diploma isteniyor mu, hangi yetkiyle mesleklerini icra ediyorlar? Vergi veriyorlar mı? Diğer mesleklerde aranan zorunlu koşullar onlardan da isteniyor mu? Çok merak ediyorum. Çünkü bu alanda epeyce yüklü bir para dönüyor. İçinde bulunduğum duruma sadece benim düştüğünü sanmıyorum. Sanırım binlerce mağdur var ve bu mağdurlar bilgisayar uzmanlarını (!) kime ve nereye şikâyet edeceğini bilmiyor.

Yazımın başlığına, “İmdaaat! Cankurtaran yok mu?”yu ekleyeceğim!

Özdemir İnce’nin bilgisayarının sorunları:

1. Kopya yapmıyor. Metin için “Salt okunur” diyor.

2. Google Alerts’i açıyorum. “Bağlantınız gizli değil” yazıyor.

3. Ardından öneri yapıyor: E-postaları derli toplu almak için abone olun. Aylık 1.41 TL.

4. Avast free antivirüsün talebi:

-Dört gelişmiş güvenlik sorunu bulundu.

-Hassas belgeleriniz koruma altında değil.

-Uzaktan erişim saldırılarına karşı savunmasız durumdasınız.

-Yalnızca temel düzeyde güvenlik duvarınız var.

-Sahte web sitelerine yönlendirilme riski altındasınız.

-Sorunu gider: Lütfen, şimdi planınızı seçin. Şimdi satın al!

Ama önce ayda 5.89 TL. Tosla. Dosya izni hatası nedeniyle Word kaydetme işlemini tamamlayamıyor.

5. Depolama, kaydetme izniniz yok. İzin almak için yöneticiye başvurun.

6. Word çalışma dosyasını oluşturamadı. Geçici ortam değişkeni denetleyin.

Okuduğunuz kusurları, tuzakları kaç sıradan kullanıcı düzeletebilir?

İnsaf!!!