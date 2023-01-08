Özel hastane yönetmeliği yine değişti: Doktorlar beklediğini bulamadı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 04:00

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin toplam kadrosunun ancak yüzde 15’i kadar doktorla sözleşme yapabileceklerine ilişkin tepki çeken yönetmelikten geri adım attı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre; muayenehanesi bulunan hekimler, müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yaparak ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanede yapabilecek. Ancak uzmanlar düzenlemenin sorunu çözmediği uyarısında bulundu.

"ÖZEL İZİN" ŞARTI

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu uzmanları düzenlemeye ilişkin, “Önceki yönetmelikten farklı olarak bu kez muayenehane hekimlerinin özel hastane veya tıp merkezinde hasta tedavi edebilmesi için; hastane ve tıp merkezinde boş kadro şartı aranmayacak. İlgili branşta ruhsatı bulunan özel hastane ve tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapılacak. Ancak bu kez sadece branş bazında kadrolara bakılacak; özel hastane/tıp merkezi ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilecek” dedi. Uzmanlar, “Yeni muayenehane açacak doktorların son derece kısıtlı bu imkândan yararlanması söz konusu olamayacak. 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf olacak. Hekimin hastasına öngörülen müdahalenin sözleşme imzaladığı hastanede yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka hastanede bu işlemin yapılması için il sağlık müdürlüğünce vaka bazlı özel izin gerekecek” bilgisini paylaştı.

"YİNE YAMA"

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise, yapılan düzenlemeye ilişkin, “Yine bir yama yapıldı ama sorun çözülmedi. Her değişiklikte aynı şeyi yapıyorlar. Önce bir sorun çıkartıyorlar, sonra o sorunu düzeltmek için bir tane daha yönetmelik yapıyorlar” değerlendirmesini yaptı.