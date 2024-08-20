Türkiye Otizm Meclisi'nde yeni dönem hızlı başladı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 18:58

Güncelleme: 20.08.2024 - 18:58

21 Temmuz’da seçilen TOM Sekreteryası ve Yürütme Kurulu Üyeleri, kamu kurumlarının yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda, 2. Otizm Eylem Planı’nı ve öncelikli konuları mercek altına aldı.

Türkiye Otizm Meclisi’nin (TOM) 21 Temmuz’da gerçekleştirdiği genel kurulda seçilen TOM Sekreteryası ve Yürütme Kurulu Üyeleri, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilk olarak TOM üyelerinin öncelikli taleplerini belirlemeye yönelik bir anket ve üye toplantısı düzenlendi.

Sonrasında 2. Otizm Eylem Planı kapsamında koordinatör bakanlık olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ardından da Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Bu toplantılarda 2. Otizm Eylem Planı ve acil olarak ele alınması gereken konular hakkında görüşüldü.

ÖNCELİK GÜNDÜZLÜ BAKIM VE ERKEN ÇOCUKLUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar ile toplantı 14 Ağustos’ta yapıldı. Erken çocukluk dönemindeki koruyucu önleyici faaliyetlere ve gündüzlü bakım merkezlerine öncelik verdiklerini ifade eden Dr. Yasin Akar, Afyonkarahisar ve Antalya’da otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik bireysel hizmet danışmanlığı çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Erken çocukluk dönemine çok önem verdiklerini ve teşhis konulan çocuklara yönelik desteklerin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Akar, otizm konusunda ihtisaslaşmış gündüzlü bakım merkezleri açmayı ve bu merkezlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.

AYRIMCILIĞA KARŞI YENİ YAPTIRIMLAR

(TOM) Sekreteryası ve Yürütme Kurulu Üyeleri, 15 Ağustos’ta da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar ile bir toplantı gerçekleştirdi. MEB’in ana politikasının bütünleştirme sistemi olduğunu belirten Otrar, ülkemizdeki tüm bireylerin eğitim hakkının eşit olduğunu, otizmlilere ayrımcılığa asla izin verilmeyeceğini ifade etti. Yeni yönetmelik taslağında bazı yeni önlemler ve müeyyideler üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıca, RAM personel sayılarının artırılması, yeni yapılan tüm okul binalarında destek eğitim odalarının planlanması, okullara özel eğitim norm kadroları açılması gibi konularda yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen her iki toplantıda da, TOM Sekreteryası ve Yürütme Kurulu Üyeleri, otizmli bireyler ve ailelerinin hayatlarını iyileştirecek somut adımların acilen atılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar. Bunun sağlanmasını hedefleyen 2. Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını ve TOM olarak kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.