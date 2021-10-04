Okullarda PCR testi uygulaması başladı
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlenirken test için velilerden onay istenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda PCR uygulaması için 10 pilot il belirledi. Buna göre Sağlık Bakanlığı'na iletilen 10 ilde, okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi yapılacak. Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
VELİLERE ONAY KAĞIDI GİDECEK
Habertürk TV muhabiri Arzu Türkuçar'ın haberine göre, vaka yoğunluğu ve okullardaki nüfus yoğunluğuna bakılacak, o okullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek, ardından sağlık ekipleri o okullara gidecek.
Ardından veliye bir onay kağıdı gönderilecek, onaylaması halinde kağıdı imzalayacak ve ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alınacak.
6 Eylül'de okulların açılmasının ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi uygulamasının başlayacağını duyurmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğrencilere rastgele PCR testi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak velilerin tepki göstermesi üzerine, uygulama bir süreliğine ertelenmişti.
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