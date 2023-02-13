Özel okullardan 'ücretsiz kontenjan' açıklaması
Özel okul dernek ve platformlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutma kampanyasında, 68 ilden 2 bini aşkın okul, 20 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis etti.
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformunca yapılan ortak açıklamada, depremlerin yaşandığı bölgeden göç eden öğrencilerin, ikinci dönem boyunca özel okullarda tam burslu olarak okutulacağı açıklanmıştı.
Bu kapsamda, kampanyaya destek olan tüm özel okullar, misafir öğrenci kontenjanlarını "www.misafirogrenci.org" üzerinden ilan ediyor.
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