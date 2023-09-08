Özel üniversiteden Özgün Emre Koç'a engel: 'Rektör üstümü çizmiş'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:44

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına askerlerin katılmasına izin verilmemesine sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Paylaşımlarının ardından gözaltına alınan Koç, hakkında 'takipsizlik' kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

Koç, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngilizce eğitimi vermek için özel bir üniversiteyle anlaştığını ancak haber verilmeden rektörün anlaşmayı iptal ettiğini söyledi.

"GEREKÇENİN SİYASİ OLMASI MUHTEMEL"

Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bir özel üniversiteyle mesleki ve akademik İngilizce dersleri vermek için anlaşmıştım. Evraklarımı hazırladım, bir süredir sözleşme için randevu bekliyordum. Haber geldi, rektör üstümü çizmiş. Açıklama yapmadılar, gerekçenin siyasi olması kuvvetle muhtemel. Üstelik başka bir üniversiteyle daha sözleşme aşamasına gelmiş, burayla anlaşınca orayı reddetmiştim.

Bölümle yaptığımız mülakatın hemen ardından kabul edildiğim bildirilmiş, hatta benden sorumlu olduğum derslerin müfredatlarını hazırlamam talep edilmişti. Okulun açılmasına az bir zaman kalmasına rağmen sözleşmeyi imzalamadan müfredatları hazırlamadım. İyi ki de hazırlamamışım.

"BU VE BENZERi BEDELLERi ÖDÜYORUM"

Velhasıl, ben 2 yıldan fazladır bu ve benzeri bedelleri ödüyorum. Bu ilk olay değil. Birçok insan ödüyor. Tırnaklarımla kazıyarak ve kimseye minnet etmeden hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Uğruna adımızı koyduğumuz, daha iyi bir Türkiye için destek verdiğimiz ağalar ise seçimden sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edip rantlarını nasıl paylaşacakları konusunda kayıkçı kavgası veriyorlar.

Ben "mafya özetçisi" Özgün Emre Koç, pişman değilim."