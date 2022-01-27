Özel'den Erdoğan'a Sezen Aksu çıkışı

27 Ocak 2022 Perşembe, 09:09

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında daha önce Sezen Aksu'ya ilişkin kullandığı ifadelere ilişkin "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"GERİ VİTES YOK DİYENLER DÖNÜP İZLESİNLER"

Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin. Ertesi gün basında yer almasın diye İletişim Başkanlığı kendini paraladı... Şimdi: (R) Şimdi: Geri Vites (R)eiste geri vites yok diyenler dönüp dönüp izlesinler"