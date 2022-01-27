Özel'den Erdoğan'a Sezen Aksu çıkışı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir" açıklamasına ilişkin olarak, "Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin" yanıtını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında daha önce Sezen Aksu'ya ilişkin kullandığı ifadelere ilişkin "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"GERİ VİTES YOK DİYENLER DÖNÜP İZLESİNLER"
Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin. Ertesi gün basında yer almasın diye İletişim Başkanlığı kendini paraladı... Şimdi: (R) Şimdi: Geri Vites (R)eiste geri vites yok diyenler dönüp dönüp izlesinler"
Cümle alem biliyor ki camideki o sözleri Sezen Aksu için söyledin.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 26, 2022
Ertesi gün basında yer almasın diye İletişim Başkanlığı kendini paraladı...
Şimdi: (R)
Şimdi: Geri Vites
(R)eiste geri vites yok diyenler dönüp dönüp izlesinler. https://t.co/PbuBR3jV8r
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