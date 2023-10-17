Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada, sürücünün cezası belli oldu

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:23

Güncelleme: 17.10.2023 - 13:23

Kaza, 4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 ay'a indirildi.

Öte yandan, tutuksuz sanık Nasır'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.