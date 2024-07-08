Özgür Çelik’ten ‘Çorlu Tren Katliamı’ mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 6 yıl önce gerçekten Çorlu Tren Katliamı’nı andı. Çelik “Biz adalet yerini bulana dek bu davayı unutturmayacak, takipçisi olacağız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:54
Özgür Çelik’ten ‘Çorlu Tren Katliamı’ mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden 6 yıl önce gerçekten Çorlu Tren Katliamı’nı andı.

Çelik’in paylaşımı şu şekilde: 

“Çorlu Tren Katliamının üzerinden 6 yıl geçti. Davada verilen cezalar üst düzey sorumlulara yansımadı, hala adalet sağlanmadı. Biz adalet yerini bulana dek bu davayı unutturmayacak, takipçisi olacağız.

İhmaller zinciriyle göz göre göre gelen katliamda yaşamını yitiren 25 yurttaşımızı rahmet ve özlemle anıyor, acılı ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. Daima yanınızdayız.”


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