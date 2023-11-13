Özgür Demirtaş madde madde uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 08:27

Güncelleme: 13.11.2023 - 08:28

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Demirtaş, bu kez şans oyunları için uyarıda bulundu.

Son dönemde saadet zinciri, kara para aklama gibi konularda sık sık uyarılarda bulunan ve Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer fenomenlerin para kaynaklarına da dikkat çeken Özgür Demirtaş, şans oyunları ve kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilere karşı takipçilerinin dikkatli olmasını istedi.

4 KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımında "Sevgili arkadaşlar, bu postumu dikkatlice okur musunuz?" diyen Demirtaş, 4 konuya dikkat çekti.

Demirtaş paylaşımında, "Forex'ten, şans oyunlarından, yüksek kaldıraçlı işlemlerden, kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilerden uzak durun. Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun" ifadelerini kullandı.