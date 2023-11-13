Özgür Demirtaş madde madde uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'
Ekonomideki gidişata ilişkin değerlendirmeleriyle gündeme gelen ekonomist Özgür Demirtaş, bu kez şans oyunları ve bazı yatırım araçları için uyarıda bulundu. Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medya gündem oldu.
Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla ekonomideki
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Demirtaş, bu kez şans oyunları
için uyarıda bulundu.
Son dönemde saadet zinciri, kara para aklama gibi konularda
sık sık uyarılarda bulunan ve Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer
fenomenlerin para kaynaklarına da dikkat çeken Özgür Demirtaş, şans oyunları ve
kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilere karşı takipçilerinin dikkatli
olmasını istedi.
4 KONUYA DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşımında "Sevgili arkadaşlar, bu postumu dikkatlice okur musunuz?" diyen Demirtaş, 4 konuya dikkat çekti.
Demirtaş
paylaşımında, "Forex'ten, şans oyunlarından, yüksek kaldıraçlı
işlemlerden, kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilerden uzak durun. Beni
seviyorsanız bu uyarılarıma uyun" ifadelerini kullandı.
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