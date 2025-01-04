Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 19:35

Güncelleme: 04.01.2025 - 19:35

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, üniversite öğrenci adaylarına çağrıda bulundu.

"Türkiye'deki üniversitelerin büyük çoğunluğu kötü" diyen Demirtaş, "Kötü bir üniversiteye gideceğinize üniversiteye gitmeyin" yorumunda bulundu.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Öğrenciler: Kötü bir Üniversiteye gideceğinize Üniversiteye GİTMEYİN. Türkiye’deki Üniversitelerin BÜYÜK çoğunluğu kötü. Boşuna 4 yılınızı harcamayın. Beni dinleyin YAPMAYIN. Gelecekte Üniversitelerin çoğuna gerek kalmayacak. Sadece EN İYİ %10’luk kesim işe yarayacak."

Sevgili Öğrenciler:



Kötü bir Üniversiteye gideceğinize Üniversiteye GİTMEYİN.



Türkiye’deki Üniversitelerin BÜYÜK çoğunluğu kötü.



Boşuna 4 yılınızı harcamayın. Beni dinleyin YAPMAYIN.



Gelecekte Üniversitelerin çoğuna gerek kalmayacak. Sadece EN İYİ %10’luk kesim işe yarayacak. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 4, 2025



