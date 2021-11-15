Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından kendisine saldırı yapan trol ordusunun kaynağını öğrendiğini söyledi.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi ile ilgili yaptığı yorumların ardından sık sık iktidara yakınlığı ile bilinen kişilerin hedefi oluyordu.
"KAYNAĞINI ÖĞRENDİM" DEDİ
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine saldıran bir trol grubunun kaynağını öğrendiğini duyurdu.
Demirtaş, "Az önce bana saldıran bir trol grubunun kaynağını öğrendim. Şaşkınlık içindeyim. Kesinlikle düşündüğüm yer değil. Bu hayat çok garip" dedi.
"KAYNAK AKP. BU KADAR ZOR DEĞİL HOCAM"
Bir kullanıcı, Demirtaş'a "Kaynak: AKP. Bu kadar zor değildi hocam" şeklinde tweet attı. Kullanıcıya yanıt veren Demirtaş ise "değil maalesef" ifadelerini kullandı.
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