Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü!
CHP lideri Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Özel'e ilhan Uzgel eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'u kabul etti.
Görüşmede CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
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