Özgür Özel, ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt ile görüştü!
CHP lideri Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
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