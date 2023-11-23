Özgür Özel, ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt ile görüştü!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:12

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.