Özgür Özel'en Erdoğan'a Gazze çağrısı: Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrıda İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları gündeme getirdi. Özel, "İsrail'e bir şey söyleyeceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:11
Özgür Özel'en Erdoğan'a Gazze çağrısı: Zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin
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CHP lideri Özel, İstanbul Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze'de yaptığı saldırılara rağmen Türkiye ile ticaretinin misli ile arttığını söyledi. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. 

"ÖNCE TİCARETİ BİTİRECEKSİN"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Siz bir yandan Filistin’de yaşananlara göz yaşı dökeceksiniz, bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail’le Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak... Afrika ülkeleri karasularını İsrail ticaretine kapatmışken, Çin’den gelen gemiler 20 günde alacakları yolu bazı ülkelerin tepkisi yüzünden 40 günde almak zorunda kalıyorken, Filistin’i dilinden düşürmeyenlerin İsrail ile yapılan ticareti misli ile arttırmasını, daha dün akşam saatlerinde Türkiye’den çimento taşıyan gemiler ayrıldı. Gübre taşıyan gemiler ayrıldı ki, gübre dediğinizin aslında patlayıcı yapımında da kullanılabilen bir madde olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. İğneden ipliğe kargo gemileri ayrıldı ve bir yandan da Filistin’de zulüm sürüyor. Biz de buradan Recep Tayyip Erdoğan’a eğer İsrail’e bir şey söyleyeceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Bu ramazan mübarek günde İsrail’deki zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin"


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