AKP’den Özgür Özel’e ‘darbeci’ yanıtları sıra sıra geldi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 19:14

Güncelleme: 10.11.2023 - 19:14

Yargıtay’ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ‘hak ihlali’ kararına uymayarak, kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB’nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye’den başlattığı yürüyüşe destek vererek, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu sözlerle yüklendi:

“Anayasa’nın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve Erdoğan buna destek veriyor. Bu Anayasa’yı yok saymaya başlamak esas bu Anayasa’dan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Ama o Anayasa’yı koruyacağına, Yargıtay ile birlikte Anayasa’nın bir hükmünü yok saymaktadır. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Millet sana oy verdi. Bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Bu Anayasa’ya sahip çık, çıkmazsan sen de yok hükmündesin.”

“DARBECİ ARIYORSAN…”

Özel’in bu sözlerine AKP’den yanıtlar sıralandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP’nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!”

“YASSIADA ZİHNİYETİ DEĞİŞMİYOR”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in sözlerine şöyle yanıt verdi:

“CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.”