Özgür Özel'den, Ali Babacan'a 'taziye' ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, babası Hilmi Babacan’ı yitiren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.
Özel, geçen günlerde babasını kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Özel’e CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve eski CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Selin Sayek Böke de eşlik etti.
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