Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği ile bir araya geldi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 22:17

Güncelleme: 30.01.2024 - 22:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek hazırladıkları raporu inceledi.

Özel, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek, hazırladıkları raporu inceledik. Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız."