Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya geldi. Özel, ziyaretle ilgili "Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız" paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek hazırladıkları raporu inceledi.
Özel, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek, hazırladıkları raporu inceledik. Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız."
Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek, hazırladıkları raporu inceledik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 30, 2024
Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız. pic.twitter.com/cn1e2ymChU
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