Özgür Özel'den 'Ali Tatar' paylaşımı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ın 16'ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

"ADALET YERİNİ BULANA KADAR BU KARA DÜZENLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Karanlık kumpaslara boyun eğmeyen, şerefini ve onurunu her şeyin üzerinde tutan FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı aramızdan ayrılışının 16’ncı yılında saygıyla anıyorum. Kumpas mağdurları için, Ali Tatar için adalet yerini bulana kadar bu kara düzenle mücadeleye devam edeceğiz."

NE OLMU Ş TU?

5 Aralık 2009’da 'Amirallere Suikast' soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Ali Tatar, tutukluluğa yapılan itiraz sonucu 16 Aralık’ta serbest bırakılmıştı. 19 Aralık’ta hakkında bir kez daha tutuklama kararı verilen Tatar, ardında bir mektup bırakarak canına kıymıştı.

Tatar'ın tutuklanmasını talep eden savcı ve tutuklama kararı veren hakim ise, 15 Temmuz kalkışması sonrası FETÖ üyesi olmaktan hüküm giymişti.