Özgür Özel'den 'Berkin Elvan' mesajı!

11.03.2026 14:28:00
Haber Merkezi
Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan CHP lider Özgür Özel, "Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

"BU ÜLKEDE YİTİRDİĞİMİZ TÜM ÇOCUKLAR İÇİN AYNI GÖZYAŞINI DÖKÜYORUZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gezi eylemlerinde biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı aramızdan ayrılışının 12. yılında rahmetle anıyorum.

Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur."

