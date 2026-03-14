Özgür Özel'den İmamoğlu için ev hapsi formülü: 'Tepkimiz yargılanmaya değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Mart günü görülmeye başlanan İBB davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yargılamaların tutuksuz olması gerektiğini ifade eden Özel, "Tepkimiz yargılamaya değil, gereksiz yere tutuklu yargılamaya. Bir de yok gizli tanık, itirafçı kaynaklı iddiaların iftiraların mutlak gerçeklermiş, hatta kesinleşmiş hâkim kararıymış gibi yansıtılmasında" dedi.

"HİÇ DEĞİLSE EV HAPSİ VERSİNLER"

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında iktidar kulislerinde yer alan “İmamoğlu tahliye olursa otobüsün üstüne çıkar, zafer kazandık derler, sonra bir daha alamayız” söylemlerini değerlendirdi.

Özel, "Buradan da davanın siyasi olduğu belli. Bir insanın tutukluluğunun gerekçesi ‘serbest kalırsa siyasi kampanya yapar’ olabilir mi? Hadi onların hukuk tanımaz zeminine ben de ineyim, onlar gibi düşüneyim: eğer Ekrem Bey’den çok korkuyorlarsa, sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler" şeklinde konuştu.

"EKREM BEY'İN İSTEMESİ KADAR DOĞAL BİR ŞEY YOK"

İmamoğlu'nun ev hapsi formülünü nasıl değerlendireceği sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdi:

"Ekrem Bey’in hemen özgürlüğünü istemesi kadar doğal bir şey yok. Ancak inanıyorum ki o da bunu kabul eder. Biz bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, tabii Ekrem Bey’in de. Madem ki sokağa çıkar diye korkuyorlar, ev hapsi versinler. Hiç değilse yüksek güvenlikli cezaevinde, tecrit ortamındaki işkence son bulur.

Tutuklulukların uzamasıyla Ekrem Bey’i sevenlerde öfke biriktiği gibi, iktidardakiler de bu kadar uzun tutukluluğu savunamaz hale geldiler. Tahliyeler genel olarak tansiyonu düşürür. Bu, ailelere de iyi gelir, bize de iyi gelir ve aslında iktidar farkında değil ama Türkiye’ye de iyi gelir. Ben inanıyorum ki Ekrem Bey ve arkadaşlarının tahliyesiyle Borsa rekorlar kırar, Türkiye’nin risk primi düşer, tüm dünyadan olumlu yankılar gelir."

NİSAN AYINDA ARA KARAR VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanıklı dava Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülüyor.

Davanın ikinci celsesinde Mahkeme Başkanı, nisan ayının sonunda bir ara karar verilerek tutukluluk değerlendirilmesi yapılacağını açıklamıştı.