Özgür Özel'e Denizli'de yoğun ilgi: 'Bizi yolumuzdan kimse çeviremez'

CHP lideri Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Denizli'nin Çardak ilçesinde bir kahvehanede yurttaşlara hitap etti.

Ziyaretinde ilçede kazanılan belediye başkanlığına değinen Özel, “Değerli Çardaklılar, biz Denizli’ye Ankara tarafından gelirken de bazen İstanbul’dan, Ankara’dan uçakla gelindiğinde de ilk Çardak’a iniyorduk ve sonra Denizli’ye geçiyorduk" dedi.

Özel, bu ziyaretin farklılığına dikkat çekerek "Ama bu sefer şöyle bir güzelliği var. Çardak’a geldik, Çardak’ta Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var artık. Burası Cumhuriyet Halk Partisi’nin" ifadelerini kullandı ve belediye başkanı ile meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

"YÜRÜYÜŞE BURADAN BAŞLAMIŞTIK"

Genel Başkan adaylığı sürecinde yola ilk Denizli'den çıktığını hatırlatan Özel, kendisine verilen desteği anımsatarak "Yürüyüşe buradan başlamıştık" dedi ve o günden bu yana durmadan yürüdüklerini belirtti.

Partisini birinci parti yaptıklarını, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile kentin neredeyse yüzde 95'ini kazandıklarını belirten Özel, genel seçimlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra da Türkiye’de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli’yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye’yi kazanacağız."

"İlk seçimde Türkiye’de iktidarı kazanacağız, bizi yolumuzdan hiç kimse geri çeviremez."

"Siz arkamda oldukça beni de kimse yolumdan çeviremez, partimizi de kimse durduramaz."

Özgür Özel, yurttaşları komşuları, anneleri, kardeşleri ve akrabaları olarak gördüğünü belirterek, teşekkürlerini ve iyi dileklerini ileterek konuşmasını tamamladı.