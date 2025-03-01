Özgür Özel eleştirmişti... Resmi Gazete'de yayımlandı: O isim merkeze çekildi!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:11

Güncelleme: 01.03.2025 - 00:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre birçok büyükelçilikte atama yapıldı.

Kırgız Cumhuriyet Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar, Panama Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl atandı.

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat da merkeze alındı.

ÖZEL ELEŞTİRMİŞTİ, MERKEZE ÇEKİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında eleştirdiği Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla merkeze çekildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Ali Murat Başçeri getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, salı günü partisinin grup toplantısında şunları demişti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız, Maksu Serim. Sizin başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu. Bolca manşet oluyordunuz çünkü örtülü ödenek önceki dönemlerin 10 katına, 15 katına çıkıyordu. Ayrıca hesap kitabı kuvvetli olduğu, sizin de bu konuda kendisine çok güvendiğiniz de biliniyor.

Oğlunu Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden gelmediği, meslekten gelmediği halde önce Dışişlerinde özel kalem müdürü yaptırdınız, sonra bakan yardımcısı yaptırdınız. Bu sırada 2022 yılında Kıbrıs'ta öldürülen organize suç örgütü lideri Halil Falyalı'yla öldüğü günden 2 yıl önce ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bunu söyleyen milletvekillerimize bu beyefendi dava açtı, kanıtları koyduk, davaları kazandılar ve bu kişiyi göz göre göre, parmağı göze sokarcasına Kıbrıs'ımıza, Lefkoşa'ya büyükelçi atadınız.

Şimdi apar topar Dışişleri kaynakları diplomasi muhabirlerine Lefkoşa Büyükelçisinin görevden alınmak üzere olduğunu, değişeceğini, kararname beklediğini yazıyor. Şimdi ben, bir suç örgütüyle ortak olan birini nasıl tuttun da önce bakan yardımcısı, sonra büyükelçi yaptın diye sormuyorum. Ben uluslararası sularda yüzen gemiler var mı diye soruyorum. Bu gemiler yüzerken durduruldu mu diye soruyorum.

Bu gemilerin yükü neymiş diye soruyorum ve o günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu diye soruyorum. Yoksa sen bu sorulara cevap vermek yerine bana, Özgür Bey, bunu yapma, Türkiye'yi zora sokma, bir çocuk yanlışa bulaşmış, bu konuları eşeleme, hepimiz aynı gemide miyiz diyeceksin. Tayyip Bey, ben o gemide yokum. Biz o gemide yokuz ama siz hepiniz o geminin içindesiniz."