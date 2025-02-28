Resmi Gazete'de yayımlandı... Erdoğan imzaladı: Saray'a dikkat çeken atamalar!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:06

Güncelleme: 28.02.2025 - 00:23

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, dikkat çeken bir atama yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Vedat Demiröz atandı.

Bununla beraber, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Vedat Demiröz atanırken, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi unvanı verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, görevden alınırken, Niğde İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.