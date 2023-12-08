Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. İki ismin 1 saatlik görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:10
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Ziyaret 1 saat sürdü.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 10.30'da Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde başladı.

Özel'in talebiyle 'nezaket ziyareti' kapsamında bir araya gelen iki ismin görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Özel’e, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.


Özgür Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Ankara'da kritik görüşme: Özgür Özel ile Muharrem İnce bir araya gelecek

Ankara'da kritik görüşme: Özgür Özel ile Muharrem İnce bir araya gelecek
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluştu

En Çok Okunan Haberler