Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. İki ismin 1 saatlik görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Ziyaret 1 saat sürdü.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 10.30'da Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde başladı.
Özel'in talebiyle 'nezaket ziyareti' kapsamında bir araya gelen iki ismin görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
CHP Genel Başkanı Özel’e, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.
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