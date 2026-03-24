Özgür Özel, İBB itirafçısı Murat Kapki'nin mahkemeye başvurduğunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, yargılamanın sürdüğü İBB davasında gizli tanık ve itirafçı beyanlarının çöktüğünü söyledi.

"KAPKİ 'BASKI GÖRDÜM' DİYE YAZMIŞ"

Özel, İBB soruşturmasında adı sık sık gündeme gelen Murat Kapki’nin mahkemeye başvurduğunu ve baskı gördüğünü açıkladığını duyurdu.

Kapki’nin baskı gördüğünü ve yönlendirmeyle ifade verdiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Şu anda bütün vatandaşlarımıza buradan duyururum ki; yaz boyu dinlediğiniz yalanların tamamı çöp olmuştur. Silivri’de konuşulan da şu olmuştur: Örneğin Ekrem Başkan tutuklanırken bunları söyleyen Meşe, ortadan kaybolmuştur, gizli tanık. Yerine başka bir gizli tanık koydular. Gizli tanık, tutuklamaya sebep veren gizli tanık yok iddianamede. Kaçtı. Çünkü zorlandığı yalanın başına açacağı derdi gördü, gizli tanık yok ortada şu an. Peki, ne var?

Örneğin itirafçı olduğu söylenen yaz boyunca gösterilen Murat Kapki vardı. Dün çıktı, mahkemeye başvurdu ve şöyle yazmış. ‘Baskı gördüm. ‘Bir gün bile burada yatmazsın’ demelerine aldandım. Tahliye vaadine kandım. Savcıların yönlendirmesiyle doğru olmayan şeylere imza attım.’ Bakın bir savcının işi nedir? Lehe, aleyhe delil toplamak. Biri bir şey söylüyor, yazarsın. Lehe söylüyor, onu da yazarsın. Yollarsın mahkemeye, adalet yerini bulsun. Bir savcı, bir kişiyi ‘Bir gün bile burada durmayacaksın, seni tahliye edeceğim’ diyerek yalan beyana niye zorlar?"

NE OLMUŞTU?

İş insanı Murat Kapki, İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vermişti.

CHP lideri Özgür Özel, Murat Kapki’nin eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı. Kapki, cezaevinde kendisiyle görüşen Birinci’nin, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’u suçlayan “tamamı kurgu” bir ifadeyi imzalaması ve 2 milyon dolar ödemesi karşılığında tahliye edilebileceğini söylediğini öne sürmüştü.

Birinci ise bu iddiayı reddetmiş ve görüşmede para konuşulmadığını ve herhangi bir ödeme alınmadığını savunmuştu. Birinci bu olayın ardından ihraç istemiyle disipline sevk edildiği AKP'den istifa etmişti.