Özgür Özel, İmamoğlu’nun memleketinde... 'Kardeş belediye' vurgusu!

AKP’nin kalesi Trabzon’da halkla buluşan CHP lideri Özgür Özel, belediye protokolü kapsamında Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile yakın ilişkide olacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:01
Özgür Özel, İmamoğlu’nun memleketinde... 'Kardeş belediye' vurgusu!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’daki halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

ANKET AÇIKLAMASI!

Trabzon için yapılan anketlerde önde olduklarını söyleyen Özel, “Trabzon’da yeni bir hikaye yazacağız” diye konuştu.

"10 AKP'Lİ TRABZON'DA YAPAMADI, 1 TRABZONLU İSTANBUL'DA YAPTI"

Mitinge katılan halka İmamoğlu’nu seviyor musunuz? sorusunu yönelten CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet kardeşimiz belediye başkanı olursa, kardeş belediye protokolüyle Trabzon’da muhteşem bir hikaye yazacağız. Ekrem İmamoğlu İstanbul’da büyükşehirde iken Trabzon’da 4 AKP’li milletvekili vardı, 4 bakan vardı, büyükşehir de AKP’deydi. 10 AKP’li Trabzon’a bir hafif raylı sistem yapmadı, bir Trabzonlu İstanbul’a 10 metro yaptı. Biz umudun ve sevginin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat kucaklaştırıyoruz. Hep birlikte yola çıktı ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda ve vicdanlarda yapıyoruz.”


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