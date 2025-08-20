Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel’in 'baba ocağı' çağrısı Aydın'da rekor katılım getirdi!

20.08.2025 16:13:00
Ece İçmez
CHP’den 10 bin yurttaşın istifa ettiği yönündeki iddia, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı tarafından yalanlandı. Saatçı, “CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’in miting sırasında yurttaşları baba ocağına olan davetiyle bu rakam iki günde 4 bin 600’e ulaştı. Bir hafta içinde bu rakam, Çerçioğlu’nun iddia ettiği 10 binlik istifa sayısını geçebilir” açıklamasında bulundu. 

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “CHP’den 10 bin kişi istifa etti” açıklaması, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı tarafından yalanlandı. 

Partiden istifa edenlerin sayısının yaklaşık 3 bin 200 olduğunu belirten Saatçı, belediye çalışanlarının işlerinden olmaması için ailelerin de baskı altında bırakıldığını belirtti. Saatçı, “Belediyede çalışan insanların işinden ve aşından olmaması için istifa sayısı üç bin 200 civarında. Ailelerini de buraya katmak zorunda bırakıyorlar” dedi.

Saatçı, Çerçioğlu’nun istifasından sonra üye katılımının yaklaşık 2 bin 400 kişi olduğunu söyleyerek, “CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’in miting sırasında yurttaşları baba ocağına olan davetiyle bu rakam iki günde 4 bin 600’e ulaştı. Bir hafta içinde bu rakam, Çerçioğlu’nun iddia ettiği 10 binlik istifa sayısını geçebilir” dedi.

İL VE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK

Saatçı, Çerçioğlu’nun “Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı” iddialarına da yanıt verdi.

Hikmet Saatçı, mitinge çevre illerden gelen il ve belediye başkanlarının Genel Başkan'ın yanında olmak amacıyla Aydın’a davet edildiğini vurgulayarak, “Mitingimize katılan çevre illerden il başkanlarımız ve belediye başkanlarımız, Genel Başkanımıza destek için Aydın’a geldiler. Biz il başkanları ve belediye başkanları 'Her zaman Genel Başkanımızın olduğu yerde oluruz'” dedi.

