Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'in konuşmasını hedef almıştı: Burhanettin Bulut'tan Fahrettin Altun'a sert tepki!

Özgür Özel'in konuşmasını hedef almıştı: Burhanettin Bulut'tan Fahrettin Altun'a sert tepki!

2.07.2025 14:29:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel'in konuşmasını hedef almıştı: Burhanettin Bulut'tan Fahrettin Altun'a sert tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saray’ın dezenformasyondan sorumlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Saraçhane’de dile getirdiği gerçeklerden dolayı incinmiş. Madem, millet iradesine bu kadar hassassın, seçilmiş milletvekillerinin cezaevinde tutulmasına, milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik hukuksuz tutuklamalara, itibarsızlaştırma ve baskı operasyonlarına da iki kelam etseydin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Saraçhane'de yaptığı konuşma, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hedef alındı.

Altun X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir" ifadelerini kullandı. 

Altun'un bu sözlerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan yanıt geldi.

"DEMOKRASİ, MİLLETİN SEÇTİKLERİNE SAYGI DUYMAYI GEREKTİRİR"

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saray’ın dezenformasyondan sorumlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Saraçhane’de dile getirdiği gerçeklerden dolayı incinmiş. Madem, millet iradesine bu kadar hassassın, seçilmiş milletvekillerinin cezaevinde tutulmasına, milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik hukuksuz tutuklamalara, itibarsızlaştırma ve baskı operasyonlarına da iki kelam etseydin. Demokrasi, sadece seçim sandığında değil, sandıktan sonra halkın iradesine saygı göstermekle olur.

Muhalefetin eleştirilerini 'düşmanlık', hukuksuzluk eleştirilerini 'darbe söylemi' ilan etmek, millet iradesini savunmak değil, onu gasp etmenin kılıfını aramaktır. 'Kayyım listesi yok' diyor ama geçmişte hukuksuz kayyım atamalarıyla dolu sicil ortada. Toplumun hafızasıyla dalga geçiyor. Asıl sorumsuzluk; seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuzca tutuklamak, yargıyı sopa gibi kullanmak, devletin gücünü muhalefeti sindirmek için seferber etmektir.

Asıl sorumsuzluk; atanmış bir bürokrat olduğunu sürekli unutup, siyaset merakını törpüleyemediğinden, seçilmişlere laf yetiştirme hadsizliğinde bulunmaktır. Demokrasi, eleştiriye tahammül etmeyi, Anayasa'ya, hukuka uymayı ve milletin seçtiklerine saygı duymayı gerektirir. Gerisi lafügüzaftır!"

 

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Burhanettin Bulut #Fahrettin Altun #Saraçhane

İlgili Haberler

CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı'
CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı' CHP'li Ulaş Karasu, "60 hukukçusu olan THY’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatından hukuk danışmanlığı hizmeti aldığını" söyledi. Karasu, "Siyasi çıkarları için hukuku ayaklar altına alanlar, arpalık haline getirdikleri kurumlarda, sonuna kadar yağlı ballı işler yapmaktan çekinmiyorlar" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'boykot'tan rahatsız olmuştu... CHP'li Burhanettin Bulut'tan sert yanıt!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'boykot'tan rahatsız olmuştu... CHP'li Burhanettin Bulut'tan sert yanıt! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin sosyal medya hesaplarından bazı televizyon kanalları için boykot çağrısı yapılmasına tepki gösterdi. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Fahrettin Altun'a yanıt verdi.
Çok konuşulacak AKP kulisi: 'İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un koltuğuna iki talip var'
Çok konuşulacak AKP kulisi: 'İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un koltuğuna iki talip var' İktidar kulislerinde "görev değişikliği" iddiaları konuşulmaya devam ederken; Nefes yazarı Nuray Babacan Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevine talip olduğunu öne sürdü.