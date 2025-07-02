Özgür Özel'in konuşmasını hedef almıştı: Burhanettin Bulut'tan Fahrettin Altun'a sert tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Saraçhane'de yaptığı konuşma, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hedef alındı.

Altun X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir" ifadelerini kullandı.

Altun'un bu sözlerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan yanıt geldi.

"DEMOKRASİ, MİLLETİN SEÇTİKLERİNE SAYGI DUYMAYI GEREKTİRİR"

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saray’ın dezenformasyondan sorumlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Saraçhane’de dile getirdiği gerçeklerden dolayı incinmiş. Madem, millet iradesine bu kadar hassassın, seçilmiş milletvekillerinin cezaevinde tutulmasına, milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik hukuksuz tutuklamalara, itibarsızlaştırma ve baskı operasyonlarına da iki kelam etseydin. Demokrasi, sadece seçim sandığında değil, sandıktan sonra halkın iradesine saygı göstermekle olur.

Muhalefetin eleştirilerini 'düşmanlık', hukuksuzluk eleştirilerini 'darbe söylemi' ilan etmek, millet iradesini savunmak değil, onu gasp etmenin kılıfını aramaktır. 'Kayyım listesi yok' diyor ama geçmişte hukuksuz kayyım atamalarıyla dolu sicil ortada. Toplumun hafızasıyla dalga geçiyor. Asıl sorumsuzluk; seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuzca tutuklamak, yargıyı sopa gibi kullanmak, devletin gücünü muhalefeti sindirmek için seferber etmektir.

Asıl sorumsuzluk; atanmış bir bürokrat olduğunu sürekli unutup, siyaset merakını törpüleyemediğinden, seçilmişlere laf yetiştirme hadsizliğinde bulunmaktır. Demokrasi, eleştiriye tahammül etmeyi, Anayasa'ya, hukuka uymayı ve milletin seçtiklerine saygı duymayı gerektirir. Gerisi lafügüzaftır!"