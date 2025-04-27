Özgür Özel, Murat Ongun'u hapishanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Murat Ongun’u ziyaret etti.

Özgür Özel, Murat Ongun'u hapishanede ziyaret etti
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Özel, Ongun ile yaklaşık 30 dakika süren görüşmesinin ardından cezaevinden ayrıldı.


Etiketler: #Özgür Özel #murat ongun

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