Özgür Özel, Mustafa Bozbey ziyareti sonrası konuştu: Erdoğan'ın 'görüşme' sözlerine yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti. Özel, ardından Bursa'ya hareket ederek tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Özel, ziyaretlerin ardından Bursa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bozbey'in Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma suçunu işlediğini belirten Özel, "Bu operasyonu yapanlar Bursalılara şunu söylemişlerdir: 'Biz sandıkla kazanamazsak hakimin tokmağıyla gelir burayı alırız.' Yani burada meydan okunulan kişi Mustafa Bozbey değil, meydan okunulan parti CHP değil, Bursa'nın iradesidir" ifadelerini kullandı.

Bozbey'in kendisini defalarca ziyaret ettiğini belirten Özel, Bozbey'in kendisine son ziyaretinde, "Ben bıktım bunlardan İlla da illa AK Parti'ye geçeceksin, geçmezsen içeri gireceksin. Ben de açık açık söylüyorum. Ne buluyorsanız bulun. Hadi diyorum" dediğini aktardı.

"YÜZDE 65-70 ALIR"

Özel, Mustafa Bozbey'e yönelik operasyonda bir kanıt ve ispatın olmadığını belirtti. Özel, Bursa'da sandık çağrısı yaparak, "Burada da koy bakalım şimdi sandığı, cesaretin varsa, olacağını söyleyeyim: Bozbey yüzde 65-70 alır, Belediye Meclisi'nde çoğunluğu da CHP alır" dedi.

Özel, Bozbey'in aklanacağını belirterek, "Bozbey'in haksızlığa uğradığını bütün Bursa biliyor. Er ya da geç. Bir ay sonra çıkar, 3 ay sonra çıkar, 5 ay sonra çıkar. Aklanacak mı? Elbette aklanacak. Ha, emaneti verirseniz verirsiniz, vermezseniz millet bir daha size Bursa'da sandıktan hiçbir şey göstermez" ifadelerini kaydetti.

ERDOĞAN'A YANIT

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda bir soruya verdiği, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi ile görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" yanıtına karşılık verdi.

Özel, şunları söyledi:

"Bir kere planlanan görüşme yok. Sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme arzusu varsa bize doğrudan bir talep iletilirse elbette bu değerlendirilir ya da bütün siyasi partilere yönelik böyle bir yaklaşım olacaksa onda da bence çok gecikmiştir.

İran savaşı varken, bu kadar ekonomik güçlükler varken iç cephenin güçlendirilmesi bu kadar mühim iken Cumhurbaşkanının bir başına kalması, AK Parti'nin yalnızlaşması hep kendi hatalarının yüzündendir. Bu hatayı fark ettilerse doğru bir şey yapıyor. Bizimle görüşmek isteyen ve ortak sorunlarda birlikte hareket etmek isteyenler bize düşman hukukunu uygulamaktan vazgeçecekler.

Ben yıllarca selam verilmemiş bir partinin genel başkanıyım. Genel Başkanının Anıtkabir'de eli sıkılmamış, cenazede eli sıkılmamış, ölüsüne taziye verilmemiş, bayramda aranmamış bir partinin genel başkanıyım. Biz bunları gördük.

"DÜŞMAN HUKUKUNDAN VAZGEÇECEK"

Şimdi Sayın Erdoğan dün demiş ki; 'Ben iktidar partisiyim ve ana muhalefet partisiyle elbette görüşürüm.' Ben de ülkenin birinci partisiyim, ihtiyaç varsa elbette ikinci partiyle görüşürüm.

Ama o elinde tuttuğu yargı gücüyle, ortaya koyduğu düşman hukukundan vazgeçecek. Bu düşman hukuku yerine bir diyalog zemini ve yargının rahat bırakılması, özellikle bir partinin emrine sokulmuş yargı kolları görüntüsünden tarafsız bir yargılamaya ve tutuklu arkadaşlarımızın, aynı kendisi İBB Başkanı iken nasıl tutuksuz yargılandıysa ve kimse evine gitmediyse, zulüm görmediyse, böyle bir yöne doğru ilerlemesi gerekir. İki parti arasındaki olabilecek diyalog zemini bunda mümkündür."