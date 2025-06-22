Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i üniversite sınavının ikinci gününde de yalnız bırakmadı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i üniversite sınavının ikinci gününde de yalnız bırakmadı!

22.06.2025 10:08:00
Güncellenme:
DHA ANKA
Takip Et:
Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i üniversite sınavının ikinci gününde de yalnız bırakmadı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i üniversite sınavının ikinci gününde de yalnız bırakmadı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için dün Manisa'ya geldi. Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunda olduğu gibi bugün yapılan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) de Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

Özel, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti. Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, başarılar diledi.

İlgili Konular: #Özgür Özel #YKS #Ferdi Zeyrek

İlgili Haberler

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye Özgür Özel götürecek
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye Özgür Özel götürecek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i yarın üniversite sınavına Özgür Özel götürecek.
Ferdi Zeyrek'in koltuğunu devralmıştı: İmamoğlu'ndan Manisa'nın yeni başkanına mesaj
Ferdi Zeyrek'in koltuğunu devralmıştı: İmamoğlu'ndan Manisa'nın yeni başkanına mesaj Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından mecliste yapılan seçimi kazanan Besim Dutlulu, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavına götürdü
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavına götürdü CHP lideri Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahı yalnız bırakmadı, sınavın gerçekleşeceği okula götürdü.