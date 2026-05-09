Özgür Özel, Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt verdi: 'İtibarsızlaştırmaya yönelik bir iş var...'

CHP’den ihraç edilen ve “rüşvet”, “irtikap” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları nedeniyle tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı iddialarının yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yalım'ın, kurultaydan önce kendisine "para "ve "araç" verdiğini iddiasına Sözcü TV'de katıldığı programda çok sert yanıt verdi.

"İDDİALAR PARTİYİ, KURUMU, İNSANLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK"

İddiaların birbiriyle çeliştiğini, amacın CHP ile kendisini itibarsızlaştırmaya dönük bir kumpas olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi buradan başka kumpas kurmaya çalışıyorlar. İfade etmeye çalıştığım şey tamamen baştan aşağıya yalanlarla dolu, partiyi, kurumu, insanları itibarsızlaştırmaya yönelik ve bir yalanı örmeye yönelik bir iş var. İşin kötüsü de bu iş İstanbul’da yapan şimdi Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. Hakimler ve Savcılar Kurulu da kendisine bağlı."

"ARACIN FATURASINI DA AKSESUARLARININ PARASINI DA BİZ ÖDEMİŞİZ"

Söz konusu iddiaları reddeden Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış’ deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz.

'Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel' denilerek süreç yürütüldü. Özkan Yalım’ın 300 tane Mercedes TIR’ı var ve Mercedes’te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur.

Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Sonuçta ha Anayasa Mahkemesi’nin denetiminde devletten alınan parayla parti bu ödemeyi koymuş ha başka bir şekilde yapılmış.

Yine de aksi bir durum ihtimaline karşı dünyaca yazışma yaptık; firmaya da her yere de yazdık. Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur.

Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor, Hazine yardımından geliyor. Ama yine de şey yok. Dünya kadar yalan atıp duracak.”