Özgür Özel Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı.

Özgür Özel Senfoni Orkestrası dinletisine katıldı
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:14

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in CSO Ada Ankara'da verilen Matthew Coorey şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserini izlediği bildirildi.

Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

Özgür Özel, konserin ardından bir araya geldiği şef Coorey'i performansı dolayısıyla tebrik etti.


Etiketler: #Özgür Özel #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası #senfoni

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