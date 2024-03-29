Özgür Özel’den milletvekillerine 31 Mart talimatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Pazar günü tüm CHP milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde bulunması talimatını verdi. CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazı paylaşıldı.

ANKA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:38
Özgür Özel’den milletvekillerine 31 Mart talimatı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerine 31 Mart yerel seçimlerinde kendi seçim bölgelerinde bulunmaları yönünde talimat verdi.

CHP'li milletvekillerine partinin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzası ile yazı gönderildi. 

İLLERİNDE GÖREV UAPACAKLAR

Yazıda milletvekillerinin 31 Mart Pazar günü kendi seçim bölgelerinde bulunmaları ve seçimle ilgili çalışmalar tamamlanana kadar illerinde görev yapmaları istendi.

Aytekin ve Böke’nin imzasıyla bugün (29 Mart Cuma) tüm CHP'li milletvekillerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Yerel Seçimlerde, Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından hakkınızda farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgenizde bulunmanız ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamanız gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz."


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