Soylu’nun sır buluşması

15 Mart 2024 Cuma

Tarihi netleştiremedim ancak kısa bir süre önce olduğunu biliyorum.

Beşiktaş kulübünün eski yöneticilerinden Mete Düren’in evi...

İşte orada, Tansu Çiller ve Süleyman Soylu bir araya geldi. Bilen bilir, Çiller’in genel başkanlığı döneminde Soylu DYP’nin İstanbul teşkilatının başındaydı.

Görüşmenin içeriği şimdilik sır ancak buluşmanın karelerinin olduğunu biliyorum.

Bununla birlikte, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” dediği günümüzde eski iki yol arkadaşının buluşması dikkate değer.

İBB'NİN AKP'Lİ ZABITALARI

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi kendisine bağlı zabıta ekiplerinden çok dertli” desem, abartı olmaz sanırım. Herkesin bildiği sırdır; İBB’de çalışan memurlar arasında ciddi bir AKP’li kitle var ve zabıta birimi de bundan nasibini alıyor. Kimin hangi partiye gönül verdiğinin bir önemi yok, lakin mesele asıl görevini yapmamaya gelince iş değişiyor. Zira, bu partizanlık seçim sürecinde öne çıkıyor.

Misal, daha iki gün önce Galata Köprüsü üzerindeki tramvay hattı çalışmadı. Çünkü Murat Kurum’un seçim afişi enerji teline dolanmıştı. Sahi, zabıta ekipleri bu riski görmedi mi? Ya da gördü de bilerek mi müdahale etmedi?

Özetle... İBB zabıtalarının güvenlik riski oluştursa da şehirdeki kimi AKP seçim afişlerine müdahale etmek istemediği, belediye içinde konuşulan konular arasında.

AKM'DEKİ SANATÇILAR RAHATSIZ

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) çalışan sanatçılar uzun süredir oldukça rahatsız. Zira açıldığı 29 Ekim 2021’den bu yana AKM’nin otoparkına para ödemek zorunda kalıyorlar. Yüzde 50 indirim hakkına sahip olsalar da haftanın her günü AKM’de çalışan sanatçıların aylık otopark masrafları 2 bin lirayı geçiyor. Duydum ki sanatçı sendikalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler de bir sonuca varamamış. Haliyle AKM, devlet personelinin çalışıp otoparkına ücret ödediği tek kurum olmaya devam ediyor.