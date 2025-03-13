Özgür Özel, Yusuf Özcan’ın istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bir kadını darbettiği görüntüleri kamuoyuna yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını talep ettiği bildirildi.

Özgür Özel, Yusuf Özcan’ın istifasını istedi
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ANKA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:59

Edinilen bilgilere göre, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın bir kadını darbettiği görüntüler kamuoyuna yansır yansımaz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’yı arayarak Özcan’ın istifasının alınması talimatını verdi. 

Özcan’ın istifa etmemesi durumunda hakkında disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı kaydedildi.


Etiketler: #Özgür Özel #istifa

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