Özgür Özel'den 25 Kasım mesajı: 'Çağrıda bulunuyoruz'

Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 25.11.2023 - 11:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde; kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatıyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz."