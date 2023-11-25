Özgür Özel'den 25 Kasım mesajı: 'Çağrıda bulunuyoruz'

CHP lideri Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:34
Özgür Özel'den 25 Kasım mesajı: 'Çağrıda bulunuyoruz'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde; kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatıyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz." 


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