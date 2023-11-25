Özgür Özel'den 25 Kasım mesajı: 'Çağrıda bulunuyoruz'
CHP lideri Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde; kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatıyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz."
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