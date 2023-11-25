25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: Kadına şiddet, politiktir

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Kadın cinayetleri ve kadına şiddet her geçen gün artıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre ilk 10 ayda 348 kadın erkek şiddetine kurban gitti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Cumhuriyet kadın dernekleri ile konuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Dünya Ekonomik Forumu, 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne baktığımızda 146 ülkeden 124. sırada olmamız aslında tam da 25 Kasım’da değerlendirmelerin en iyi tablosu olarak karşımıza çıkar. Çünkü 31 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye’de 348 kadın katledildi. Kasım ayı içinde günde 5 kadının katledildiği günlere tanıklık ettik” diye konuştu.

(Canan Güllü)

‘UMUT HEPİMİZİN YÜREĞİNDE’

Güllü sözlerini şu şekilde noktaladı:

“25 Kasım bir farkındalık günü biliyoruz ancak geri kalan günlerde 6284 sayılı yasanın uygulamasındaki sıkıntılardan hep bahsediyoruz. Kadın üzerinden siyaset argümanının yükselerek İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına giden süreçten sonra cinayetlerin sayısı ve şeklinde artış olduğunun da farkına varıyoruz. 6284’ün ana ayağı İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık ama 6284 var. Bugün 25 Kasım ama tüm bu mutsuzluklara rağmen umut hepimizin yüreğinde. Çünkü çok güçlü bir kadın hareketi var.”

(Şenal Sarıhan)

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan da “Türkiye’de kadın cinayetlerinin her gün bir önceki günden daha artarak sürüyor olmasının ana nedenlerinden birisi, iktidarın kadınların temel haklarını koruyucu yasal düzenlemelerden geri adım atmış olmasıdır. Bu geri adım erkek şiddetini cesaretlendiriyor ve bu cesaretle kadınların yaşamı daha değersiz hale geliyor ve onları katletmekten vazgeçmiyorlar. Yaygın bir cezasızlık hali sürüyor ve o cezasızlık durumu doğal olarak teşvik edici oluyor” dedi.

(Müjde Tozbey)

‘BOYUN EĞMİYORUZ’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey ise “Kadına yönelik şiddet sıradan ve meşru değildir. Kadına yönelik şiddet, politiktir. En önemli sebebi ise kadınların, erkeklere oranla daha yoksul ve üretim araçlarına sahip olmamalarıdır. Yani kadın ve erkek arasında eşitliğin olmamasıdır” diye konuştu.

“Bu halk, boyun eğmeyecek” diyen Tozbey, “Hayatımızın her alanında eşitliğin olmadığı böyle bir düzende, erkekler aracılığıyla kadınlar daha fazla ezilmekte ve sömürülmektedir. Böylece kadınlar, yaşadıkları mahallede suyun olmamasına itiraz edemeyecek, çocuklarının okuduğu okulların imam hatip okullarına dönüştürülmesine ses edemeyecek, eve hapsedilip aileleri tarafından yaşadıkları şiddete karşı çıkamayacak ve hatta aldığı maaşa dahi itiraz etmeyecektir. Kadınlar, erkekler, aydınlar, laikler, sosyalistler, cumhuriyetçiler bu bağnazlığa ve yobazlığa boyun eğmeyecektir. Kadınlar, yaşamlarına ve bedenlerine sahip çıkacaklardır” ifadesini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu, 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre Türkiye 146 ülke arasında 124. sırada. İlk üç sırada İzlanda, Finlandiya ve Norveç yer alıyor. Türkiye’den sonra ise Angola, Butan ve Suudi Arabistan yer alıyor. Tunus 120., Gambiya 121., Ürdün 122. ve Nijerya ise 123. sırada yer alıyor.