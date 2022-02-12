Özgür Özel’den Bahçeli’ye ‘kandil’ tepkisi: 2. Marie Antoinette vakası

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, faturalara yapılan zamlar geri çekilinceye kadar, gelecek hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, “Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel de, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“‘ELEKTRİK YAKAMAYANLAR KANDİL YAKSIN’ DEMEKTEDİR”

“MHP Genel Başkanı’nın açıklamaları dünya siyaset tarihine II. Marie Antoinette vakası olarak geçmiştir” diyen Özel, şu sözleri paylaştı:

İlki, yoksullara ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ demişti.

Devlet Bahçeli de yoksullara ‘elektrik yakamayanlar kandil yaksınlar’ demektedir. İbretlik!