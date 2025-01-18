Özgür Özel'den Erdoğan'a... 'İktidarı devretmeye hazırlansın'

Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 18.01.2025 - 12:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davası nedeniyle 999 gündür cezaevinde tutulan Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ve yeni bir sürecin başladığını ifade eden Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "İktidarı devretmeye hazırlanın" diye seslendi.

"TURPUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA"

CHP lideri Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Erdoğan'ın sarf ettiği "Turpun büyüğü heybede" sözüne ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in tutukluluğunun 999. günü, yarın bininci günü olacak. Dün Boğaziçi eylemlerinin bininci günüydü. Yarın aynı zamanda Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü. Her gün başka felaketlerin yıl dönümleriyle uyanıyoruz. Bir yandan İstanbul Barosu'na kayyum atanıyor, bir yandan Beşiktaş Belediyesi'ne siyasi darbe girişimi var. Öbür tarafta sayın Erdoğan turp peşinde. Mafyavari şekilde bizi tehdit ediyor. Ona sadece şunu söyleyebiliriz.

Turplar büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel. Biz CHP olarak, olmamız gereken her yerdeyiz. Dünyanın en büyük barosunun arkasındayız. Mücadelenin bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin farkındayız. CHP hem kararlı, hem güçlü, hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında."

"SENİN OYUNA GELMEME OYUNUNA DA GELMEYECEĞİZ"

Özgür Özel, Gezi davası sürecinde yaşanan hukuksuzluklara da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme, senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anladın. İçerideki arkadaşlarımızın moralleri ve sağlıkları çok iyi. İçeriye girerkenki gibi dimdik çıkacaklarından eminiz. Gezi davası, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu AİHM kararlarına göre de, AYM kararlaınra göre de, milletin vicdanına göre de hukuksuzdur. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Geziyi destekleyen on milyonlarca kadın adına burada iki kadın yatıyor. Tayfun Kahraman parti üyesi, benim adıma yatıyor."

"TÜRKİYE'Yİ BU KÖTÜLÜKTEN KURTARMA SÜRECİNİN İÇİNDEYİZ"

Erdoğan'a seslenerek iktidar mesajı veren Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Beşine de hepimiz sahip çıkıyoruz. Ben de gezideydim. Davaları bu kadar davamızdır. Buradaki arkadaşların şiddetle hiçbir ilgisi yok. Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olmak yerine demokrasisi sıfırlanan bir ülke olması ne zarar veriyor bir de onu hesaplayın. Bu iş fazla uzadı. Her seferinde dünya 5'ten büyüktür diyen kişiye Türkiye'nin bir kişiden büyük olduğunu söylemek lazım. O kadar da uzun boylu değil. Artık bambaşka bir sürecin içindeyiz ve o süreç bu kötülükten Türkiye'yi kurtarma sürecidir. İktidarı devretmeye hazırlansın."