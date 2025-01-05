Özgür Özel’den ‘Gülistan Doku’ paylaşımı: ‘Soruyu sormaya devam edeceğiz’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Gülistan Doku için mesaj yayımladı.
Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020'de ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 5 yıl geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda " Gülistan Doku'nun acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilene kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz: Gülistan Doku nerede?" ifadelerine yer verdi.
Gülistan Doku'ya ne olduğu 5 yıldır aydınlatılamıyor.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 5, 2025
Gülistan Doku'nun acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilene kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz: Gülistan Doku nerede?#Gülistansız5Yıl pic.twitter.com/HrwhoDecc8
Etiketler: #Özgür Özel #Gülistan Doku
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