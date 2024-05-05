Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 14:03
Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Hıdırellez için bir mesaj paylaştı.

CHP Lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Hıdırellez kutlu olsun."


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