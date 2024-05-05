Özgür Özel'den Hıdırellez mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Hıdırellez için bir mesaj paylaştı.
CHP Lideri Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Baharın müjdecisi Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Hıdırellez kutlu olsun."
Baharın müjdecisi #Hıdırellez’in ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.#Hıdırellez kutlu olsun. pic.twitter.com/wDOb8WIbjM— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 5, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor
- Karayolunda çırılçıplak dolaştı!
- Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları...
- 'Hayalet öğrenciler'
- Ezgi Apartmanı Davası’nda gergin duruşma
- Kantinden ip, annesinin getirdiği poşet…
- En dar görüşlü 5 burç: Bu burçlar adeta kapalı kutu
- 'Edanur' soruşturmasında gözaltılar
- Taylan'dan eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'e gönderme
- İşte Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!