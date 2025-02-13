Özgür Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:08

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamaya görüşme sonrası açıklama yaptı.

“DURUŞUMUZUN NE KADAR BENZER OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Babacan'ın şunları söyledi:

"Demokrasinin en önemli ölçütü ülkedeki ekonomi ve adaletin durumudur. Bugün ülkede büyük bir yoksulluk ve adaletsizlik var. Biz yargı yoluyla yoğun baskı altına alınan herkese hukuki destek dahil her türlü destek veriyoruz. Siyasi partiler üstünde de yoğun bir baskı var ama bunlar bizi sindiremeyecek. Biz ne olursa olsun özgürlükleri yaşatmak ve hukuk ile adalet mücadelesi vermek zorundayız. Özgür Bey ile bunlarla ilgili konuştuk ve duruşumuzun ne kadar benzer olduğunu gördük."

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DEVA Partisi ile geçmişten beri olan iyi ilişkilerimizi sürdürmek için istekliyiz. Yaşanan haksızlıklara karşı bize hep destek verdiniz ben bunun için teşekkür ediyorum. Yaşananlar sonrası tek çarenin erken seçim olduğu, esas hakemin huzuruna varmak için sandık talep ettiğimiz bu süreçte CHP'nin yürüttüğü çalışmalarımıza ve Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecindeki çalışmalarımızla ilgili kendisine bilgi verdim. Onun da görüşlerinden istifade ettik."

‘MANSUR YAVAŞ’ İDDİALARINA NET YANIT!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üçlü zirvede "Bu saatten sonra aday olup olmamak bu sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" kulisine yönelik soruyu cevaplayan Özel “Ben de bu ifadeleri duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi ve salı sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğum ifadeler olmadığım için gazeteciler siyasetçileri yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlamak gibi bir yükümlülüğü yok" yanıtını verdi.

Özel, üçlü zirveye ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş da sayın Ekrem İmamoğlu da bu kriz içinde olan ülkenin krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bu erken seçimin sağlanabilmesinin için CHP'nin yetkili kurullarının verdiği kararlara ve en nihayetinde tüm üyelerinin vereceği karar saygılı olacakları ve partinin başarısı için gösterecekleri ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk.”

"BİZİM ÖYLE BİR SENARYOMUZ YOK"

"İki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum, buradaki senaryonuz nedir?" sorusuna Özel, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz."