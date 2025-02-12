Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na yeniden seçilen Erinç Sağkan’ı ziyaret etti. Özel, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 8 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen 38'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeniden başkanlığa seçildi.
ÖZEL'DEN ZİYARET
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün TBB’ye giderek Sağkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Görüşmede Özel’e; genel başkan yardımcıları Gül Çiftci, Gökçe Gökçen ve Gülşah Deniz Atalar ile milletvekilleri Sibel Suiçmez, Cumhur Uzun ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.
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